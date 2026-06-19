El circuito de As Pontes reparte los títulos autonómicos de XCO

Cerezo, en el centro, ganó en Marín Cedida

Más de 250 nombres secundarán la cuarta edición de un XCO Vila de As Pontes que, asimismo, será Campeonato Autonómico de esta modalidad ciclista de cross country olímpico o BTT rally. El ya conocido trazado en las inmediaciones del lago acogerá esta prueba el sábado desde las tres de la tarde –con los entrenamientos oficiales previstos entre las 13.30 y las 14.30 horas–, con deportistas desde infantil a máster en liza, todo ello bajo la organización del Club Terras do Eume.

Y ejerciendo de anfitriones estarán nombres tanto de esta entidad como del CC As Pontes, además del Pulpeiros, Esmelle, Ferrol y gran parte de la numerosa delegación local que forma en las filas del Cambre. Todos ellos buscando la mejor posición en sus respectivas categorías. La cita se desarrolla en un circuito de 3.550 metros de longitud, con un desnivel positivo de 135 metros, al que, en función de la franja de edad, se llevarán a cabo entre siete –en el caso de absolutos y sub 23 masculinos– o dos vueltas para infantiles.

El domingo el IV Mini BTT Vila de As Pontes tomará el relevos de los mayores, con asimismo un nutrido grupo de deportistas, competidores en alevín, principiante, promesa y benjamín. Una cita que dará comienzo a las 10.00 horas. No serán estas las únicas citas con presencia local este fin de semana, ya que la Copa de España de descenso recala en Galicia con la disputa del DHI Manzaneda Estación, la tercera cita del trofeo nacional. El internacional Marco Veiga –CiclosQuintena– o la cadete Carla Hermida –Náutico de Narón– serán algunos de los locales en liza.