Batallones acoge una Liga Comarcal broche para la AD Ferrolterra y sus mejores nombres

Una de las jornadas previas de liga Cedida

La AD Ferrolterra vive el cierre de una exitosa campaña. Con el pabellón de Batallones como escenario, este acogerá la disputa de la Liga Comarcal, dirigida a categorías sub 11, sub 9, minis y biberones, decidiéndose también el Ranking Intercentros desde benjamín a cadete tras las tres citas disputadas.

Una jornada en la que 200 judokas comenzarán su actividad a las nueve y media de la mañana, prolongándose hasta las 13.30, con la presencia también del Club Liceo La Paz y el Judo Blume de Ponferrada, invitados por la organización.

Asimismo, y aprovechando la celebración, se hará un especial reconocimiento a Alba de Bernardo, Alejandra Álvarez, June Moreno, Hugo López y Mario Tenreiro, los más destacados nombres de la entidad comarcal de la temporada.