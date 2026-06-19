Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Batallones acoge una Liga Comarcal broche para la AD Ferrolterra y sus mejores nombres

La cita de cantera reúne el sábado a más de 200 deportistas en las instalaciones ferrolanas

Redacción
19/06/2026 18:16
Una de las jornadas previas de liga
Una de las jornadas previas de liga
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La AD Ferrolterra vive el cierre de una exitosa campaña. Con el pabellón de Batallones como escenario, este acogerá la disputa de la Liga Comarcal, dirigida a categorías sub 11, sub 9, minis y biberones, decidiéndose también el Ranking Intercentros desde benjamín a cadete tras las tres citas disputadas. 

Una jornada en la que 200 judokas comenzarán su actividad a las nueve y media de la mañana, prolongándose hasta las 13.30, con la presencia también del Club Liceo La Paz y el Judo Blume de Ponferrada, invitados por la organización.

Asimismo, y aprovechando la celebración, se hará un especial reconocimiento a Alba de Bernardo, Alejandra Álvarez, June Moreno, Hugo López y Mario Tenreiro, los más destacados nombres de la entidad comarcal de la temporada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620