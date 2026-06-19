Ares se vuelve más azul todavía con la presentación de la nueva temporada de traineras

Uno de los puestos de la presentación del pasado año Emilio Cortizas

Ares será hoy mucho más azul. Fundiéndose el color océanico estarán las, sin duda, numerosas indumentarias de un Remo Ares que llevará a cabo su gran acto de presentación de la campaña de traineras 2026. Un evento lleno de deporte, música, comida y muchos homenajes en el parque Rosalía de Castro, que desde las 13.00 horas abrirá las puertas de sus puestos, con la presencia de Landeira Pulpeiros, para que el numeroso público que se espera pueda ir cogiendo fuerzas para una larga jornada de festejos.

Será por la tarde, desde las cinco, cuando, a cargo de Tonhito de Poi, comiencen los actos de presentación, dando a conocer los nombres de los “xabrentos” que esta campaña remarán un año más en la Eusko Label a bordo de una nueva “Santa Olalla”, con un poco de acento catalán todavía.

Si bien, en esta ocasión ellos no serán los únicos protagonistas ya que también habrá un merecido momento para las deportistas de la primera trainera de la entidad aresana, así como para bendecir con el nombre de Manolo Peña –delegado de la entidad– el nuevo batel aresano. Todo ello para dar paso a unos conciertos que comenzarán a las 19.30 horas y que se prolongarán hasta bien entrada la noche.