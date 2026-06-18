Mucho en juego a menos de 60 kilómetros de casa

Suárez y Riola, en el podio Cedida

Muchas cosas se pondrán en juego este fin de semana muy cerca de casa para el Natación Cedeira Delikia, Náutico de Narón y Triatlón Ferrol. La cantera comarcal “sólo” tendrá que pagar el peaje que separa a sus localidades de una ciudad de A Coruña en la que, un año más, se repartirán varios títulos nacionales.

Serán, en concreto, tres las citas estatales que compondrán el completo programa herculino y en las que, como si el podio nacional supiese a poco, también se pondrán en juego pasaportes para el Europeo Youth de Melilla, así como para la cita continental y el Mundial júnior. Un menú que se completa el domingo con la final de la Liga Talento con la disputa del Campeonato de España por relevos mixtos.

El principio de este maratoniano fin de semana en A Coruña será el sábado a las 16.00 horas con la salida de la primera clasificatoria de las 21 previstas en este Campeonato de España super sprint para acceder a la disputa de las finales cadete, juvenil y júnior del Nacional. Una pelea por los títulos que comenzarán inmediatamente después, a las siete de la tarde, con finales A y B.

En esta estará la delegación naronesa conformada por las júnior Irea Alén e Irene Redondo; las juveniles Nerea Rodríguez, Azura Sonneville, Iago Álvarez, Krisztofer Rubio, Tomás Bautista y Álvaro Cerro y las cadetes Aloia Andrade e Itziar Fernández. El Triatlón Ferrol formará en el pontón de salida con los cadetes Adrián Canosa, Miguel Benasach y Ariela Soto; el juvenil Ariel Soto y los júnior Diego González Pernas y Ariadna Soto.

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Completando la numerosa delegación local, y que refleja el potencial y el buen trabajo comarcal en esta disciplina, estará un equipo del Cedeira Delikia que será uno de esos que, además del cajón nacional, buscará otros de los grandes premios que se pondrán en juego en A Coruña.

La actual campeona nacional de duatlón Irene García Nebril, Noa Villadóniga, Ainhoa Dopico Pena, Roque Caneiro Fonticoba y Martín Otero tomarán la salida en las clasificatorias cadetes, mientras que Sabela Pérez y Sara Romero lo harán en juvenil, con Inés Serantes, Manuel Muíño, Lucas Riola y Damián Suárez en júnior como cabezas de cartel. Un grupo cedeirés en el que también estarán los triatletas mexicanos Mateo Macías, Guillermo Parra y Diego Suárez que se encuentran entrenando a las órdenes de Xan Suárez en la villa.

¿Por tres?

Precisamente, este técnico es una de las presencias locales confirmadas tanto en el Campeonato de Europa de Polonia como para el Mundial júnior de Pontevedra. Un nombre que podría multiplicarse por tres en caso de que Suárez y Riola logren asimismo su billete, bien por clasificación directa, bien por decisión técnica.

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Y es que el domingo, en el Nacional júnior sprint, el primero que cruce la línea de meta en María Pita sellará su presencia tanto en la carrera polaca del 1 y 2 de agosto como en la que tendrá lugar en la gran final de las Series Mundiales a finales de septiembre.

Los dos “golden boys” cedeireses parten con muchas opciones de estar en esta selección nacional, después de su doble presencia de oro y plata en la Copa del Europa de Quarteira y la segunda posición de Suárez en Torremolinos –con Riola baja por enfermedad–. Antes de esta pelea fratricida, tendrá lugar el Nacional de relevos mixtos de la Liga Talentos, con Narón femenino y varios nombres cedeireses peleando por el podio. Un auténtico fin de semana de infarto y alegrías en el que la comarca puede teñir A Coruña del gran talento local y celebrando prácticamente en casa los éxitos que se esperan en la ciudad herculina.