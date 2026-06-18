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+Deportes

Las pioneras del balonmano eumés dieron el relevo a las infantiles en A Casqueira

El gran fin de fiesta de la base local sirvió también para homenajear a las veteranas

Redacción
18/06/2026 21:44
Las balonmanistas de la villa fueron las protagonistas en A Casqueira
Las balonmanistas de la villa fueron las protagonistas en A Casqueira
Jorge Meis
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Los homenajes y recuerdos volvieron a llenar un fin de semana más la pista de A Casqueira y, precisamente, bajo la camiseta del eterno Antón Veiga, se reconoció el trabajo y el camino abierto por las más veteranas balonmanistas del Pontedeume.

Esas que, como señala la propia entidad, en los años 70 y 80 “cando todo era máis difícil, un grupo de mulleres valentes decidiu que a pista tamén era o seu lugar”. Ahora, décadas después, estas deportistas vieron cómo su semilla florecía de nuevo teniendo la oportunidad de compartir pista, conocimientos y buenos momentos con el equipo infantil del club de A Casqueira.

Balonmano Pontedeume. Fiesta de la base y homenaje a las veteranas
Un momento del partido entre compañeras
Jorge Meis

Fue “o momento máis emotivo”, como apuntan, de la gran fiesta de fin de temporada preparada por la entidad a su base y a sus familias, en un día bajo el lema “Porque foron, somos”, en relación a esas veteranas y a la actual cantera de jugadoras.

Y si la luz más brillante fue la de ellas, en la pista eumesa también destacaron las formaciones benjamines, alevines e infantiles anfitrionas, que no tuvieron, en muchos casos, piedad, de sus rivales, en esta ocasión su propia familia. Una “guerra” que acabó con una merecida merienda en la que la comida no entendió ni de ganar ni de perder.

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