Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La mugardesa Irma Veiguela allana su camino al Europeo sub 18 en 800 metros y se acerca en 1.500

La del Ourense logró la mínima continental en Pamplona y en Avilés se hizo con el liderato del ranking nacional 

Redacción
18/06/2026 22:07
Veiguela, en el centro, con la selección gallega
Veiguela, en el centro, con la selección gallega
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La mugardesa Irma Veiguela Tizón –Sanysec Ourense– vive una gran semana. El ascenso a División de Honor le dio además a la deportista local la mínima para el Europeo de Rieti en los 800, con su 2:11.34 –MMP–, con la que se coloca tercera en el ranking nacional sub 18. 

Y hasta lo más alto de esta tabla la catapultaron los 4:30.09 firmados el miércoles en el Asturiano de Avilés. Un histórico registro sobre 1.500 metros que, asimismo, hacen que Veiguela se quede a nueve centésimas de otra cifra continental. Una plaza continental que tendrá que confirmar en el Nacional en dos semanas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620