La mugardesa Irma Veiguela allana su camino al Europeo sub 18 en 800 metros y se acerca en 1.500

Veiguela, en el centro, con la selección gallega Cedida

La mugardesa Irma Veiguela Tizón –Sanysec Ourense– vive una gran semana. El ascenso a División de Honor le dio además a la deportista local la mínima para el Europeo de Rieti en los 800, con su 2:11.34 –MMP–, con la que se coloca tercera en el ranking nacional sub 18.

Y hasta lo más alto de esta tabla la catapultaron los 4:30.09 firmados el miércoles en el Asturiano de Avilés. Un histórico registro sobre 1.500 metros que, asimismo, hacen que Veiguela se quede a nueve centésimas de otra cifra continental. Una plaza continental que tendrá que confirmar en el Nacional en dos semanas.