Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Juancho Vázquez Trasancos no falta a su cita con el Gallego y se trae once títulos de Ordes

La entidad local sumó otras tantas platas y cinco bronces en este Autonómico

Redacción
18/06/2026 21:48
La delegación del club local
La delegación del club local
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

No faltó a su cita el Juancho Vázquez Trasancos con motivo del Gallego de savate –boxeo francés– que esta campaña se disputó en Ordes. Un exitoso concurso de la delegación local en la que su maleta se llenó con once oros, otras tantas platas y cinco bronces, en una modalidad más técnica y controlada. 

En la modalidad sin contacto, los títulos fueron para Ángel Méndez, Vega Domínguez –7 a 9 años– y Nuno Carpente y Bruno Orjales –10 y 11 años–. Una primera posición que también consiguieron en “assaut” sus compañeras Ashley García, Raúl Díaz –10 y 11–, Noa García –13 y 14–, Lola Basanta –15 y 16– y Renato Carias –16 y 17–. En la cita para mayores de 18 celebraron sus título autonómicos Verónica Carias y Darío Marcos. Una excelente piedra de toque de cara al Nacional de kickboxing.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620