Juancho Vázquez Trasancos no falta a su cita con el Gallego y se trae once títulos de Ordes

La delegación del club local Cedida

No faltó a su cita el Juancho Vázquez Trasancos con motivo del Gallego de savate –boxeo francés– que esta campaña se disputó en Ordes. Un exitoso concurso de la delegación local en la que su maleta se llenó con once oros, otras tantas platas y cinco bronces, en una modalidad más técnica y controlada.

En la modalidad sin contacto, los títulos fueron para Ángel Méndez, Vega Domínguez –7 a 9 años– y Nuno Carpente y Bruno Orjales –10 y 11 años–. Una primera posición que también consiguieron en “assaut” sus compañeras Ashley García, Raúl Díaz –10 y 11–, Noa García –13 y 14–, Lola Basanta –15 y 16– y Renato Carias –16 y 17–. En la cita para mayores de 18 celebraron sus título autonómicos Verónica Carias y Darío Marcos. Una excelente piedra de toque de cara al Nacional de kickboxing.