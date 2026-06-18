El Rallymix de Guitiriz se estrena con mucho sabor local

La cita toma el relevo del slalom Cedida

La primera edición del Rallymix de Guitiriz tendrá mucho sabor local. Bajo la organización de Scratch Galicia y Escudería Scratch Fene, la provincia de Lugo acogerá la que será su primera prueba de estas características. Una competición que toma el relevo de un slalom, asimismo organizado por la entidad fenesa, y para la que se han inscrito casi un centenar de deportistas.

Con un trazado cerrado que mezcla asfalto y tierra –con más superficie de esta última– en sus poco más de nueve kilómetros, las tres primeras pasadas se disputarán el sábado, en una jornada en la que, como novedad, se hará entrega del Premio Súper Sábado Panadería –además de otro cinco trofeos– La Esquina a los mejores.

El domingo se disputarán las dos pasadas definitivas. Una prueba que contará con más de 6.300 euros en premios y en la que la presencia local correrá a cargo de varios equipos de la organizadora Scratch Fene, Escudería Moeche y As Pontes Motorsport.