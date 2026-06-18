El Gallego absoluto, con mimbres para ser la gran fiesta comarcal

Erika Fernández, a la derecha, competirá en disco Cedida

El presente y el futuro del ­atletismo autonómico se citan este fin de semana en ambos casos en Ourense. Pereiro de Aguiar y O Barco serán sede, respectivamente, del Campeonato Gallego absoluto y de la cita sub 12 y sub 10 por equipos.

En la primera de las competiciones, a disputarse tanto sábado como domingo, Atletismo Narón, Ría Ferrol y otros nombres locales pueden convertir la competición en una auténtica fiesta del atletismo comarcal. Especialmente relevante pueden ser las citas de 800, con la naronesa Himi Lamyae, el ferrolano Adrián Rivadulla y el cariñés Javier Picos –Marineda– con las mejores marcas los dos primeros y la cuarta este último.

Un podio muy local que también puede darse en los concursos de peso y disco con las hermanas Evelyn y Erika Fernández –esta sólo en disco– y la ceense del Ría Xiana Lago como claras candidatas a la presea. Inés Oitaven –Ría– es la rival a batir tanto en 200 como en 400. Sus compañeras Andrea Díaz, Lucía Rivadulla y Eva Salvado también parten con muchas opciones en 5.000, 400 vallas y heptatlón, así como Bruno Castro –Coruña Comarca–, en triple y Lola Vigo en altura.

Sub 10 y 12

El domingo, las pequeñas estrellas del atletismo comarcal estarán en O Barco, en una competición a la que acuden las mejores formaciones autonómicas. Una prueba en la que Ferrol Atletismo y Atletismo Narón harán el doblete local en el grupo femenino, sub 12, con la entidad naronesa compitiendo también en masculino con el Olympo pontés y repitiendo presencia en la prueba sub 10 femenina.