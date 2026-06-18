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+Deportes

Blanca Millán y Sandra Martínez, pasado y presente del Baxi Ferrol, premiadas en Santiago

Las jugadoras fueron elegidas como la mejor absoluta y de promoción del pasado ejercicio

Redacción
18/06/2026 21:54
El evento tuvo lugar en la Cidade da Cultura
El evento tuvo lugar en la Cidade da Cultura
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Las instalaciones de la Cidade de Cultura de Santiago acogieron el Basketgal, la gala autonómica del baloncesto gallego en el que la ciudad naval estuvo muy presente. Como galardonadas subieron a recoger su premio dos jugadores del Baxi Ferrol. La ex Blanca Millán, como la mejor jugadora de la campaña, mientras que el nuevo fichaje Sandra Martínez, hizo lo propio en formación.

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