Valeria Piñón da un paso más en Burgos

La naronesa, a la izquierda, con el resto del combinado "irmandiño" Cedida

No era la primera vez que la naronesa Valeria Piñón se enfundaba la elástica de la selección gallega ni tampoco lo era su presencia en el Torneo Ibérico. La deportista del Narón TM repitió convocatoria con la “irmandiña” en esta competición, en la que, en esta ocasión, se dieron cita las formaciones de Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha y las lusas de Oporto, Vila Real y Madeira.

Y si el pasado año en Aveiro la local –que compartió equipo con su compañera Bella Martín– y Galicia fueron cuartas, en esta edición el paso fue hacia delante. El grupo conformado por la del club de Santa Icía, Noa Lomba y Carme Leivas se colgó el bronce ahora compitiendo en Burgos, compartiendo cajón con el grupo andaluz y con el castellano manchego, tras un emocionante todas contra todas.

No fue la única medalla que Piñón se trajo para casa, ya que la naronesa repitió posición en el cuadro individual. La del Narón TM accedió al cuadro principal tras ser segunda en su cuadro y avanzó hasta una ronda de semifinales en la que la madrileña Leonor Ascenso cortó su camino, si bien la local inscribió su nombre entre las mejores de la competición burgalesa.

La canterana de Santa Icía completó su triple presencia en la prueba de dobles mixtos, en la que formó equipo con Saúl Pallares. Un exitoso tándem que se hizo con la primera posición en la ronda de grupos, si bien en el cuadro eliminatorio estos buenos resultados sólo llegaron a cuartos.

Así, tras superar en octavos a la pareja castellanomanchega, cedieron ante otra formación de esta comunidad, despidiéndose prematuramente de esta parte de la competición. Cabe señalar que su compañero, Pallares, también se subió al cajón en la competición individual, en su caso para colgarse la plata en un exitoso Ibérico para el combinado gallego.