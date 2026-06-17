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+Deportes

Pasión por el baloncesto en Esteiro

El Torneo Cidade de Ferrol reunió a diez formaciones de veteranas

Redacción
17/06/2026 02:24
Torneo de Baloncesto de veteranas en Esteiro
Torneo de Baloncesto de veteranas en Esteiro
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Más de 130 jugadoras de más de 35 años, en representación de diez equipos –procedentes de toda Galicia y otros puntos de España–, se dieron cita el pasado fin de semana en el pabellón de Esteiro con motivo de la tercera edición del Torneo Cidade de Ferrol de baloncesto de veteranas. La cita, organizada por el Básquet Aurum Ferrol, con la colaboración del Concello local, confirmó el crecimiento exponencial de esta disciplina tanto a nivel de participación como de seguimiento de la afición y convivencia entre las participantes.

La igualdad y emoción del carrusel de partidos disputados durante los días de actividad permitió que se respirase un ambiente tan competitivo como de camaradería. Y, en él, la actuación del Aurum fue especialmente destaca, mostrando el porqué de la querencia ferrolana por el baloncesto, guiando el certamen con una actitud ejemplar tanto dentro como fuera de la pista, lo que convirtió el torneo en una fiesta en la que el ganador fue, por tercer año seguido, el Cris Seijo Fundación Breogán, que se impuso en la final al Pelayas Vintage de Compostela.

La emotiva entrega de premios que se realizó al final demostró el carácter familiar del baloncesto y consolida a Ferrol como referente dentro de esta disciplina.

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