Las alevines del Narón Volea se meten en el grupo por las medallas en el Nacional

Las canteranas amarillas fueron decimoquintas Cedida

Entre más de una treintena de equipos, las alevines del Narón Volea fueron decimoquintas en el Nacional de Valladolid. Las amarillas se impusieron al Logroño y Sporting Santo Domingo y cedieron ante el Esporles Amaltea Viajes, para ser segundas de su grupo. En el cuadro de la primera a la decimosexta plaza, el Narón perdió ante el Sant Joan, el derbi ante Ciudad de A Coruña y el Charifas Santa Cruz. En la revancha ante el Esporles se impuso por 2-1 para conseguir su posición final.