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+Deportes

Las alevines del Narón Volea se meten en el grupo por las medallas en el Nacional

El equipo amarillo fue decimoquinto en la competición disputada en Valladolid

Redacción
17/06/2026 20:55
Las canteranas amarillas fueron decimoquintas
Las canteranas amarillas fueron decimoquintas
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Entre más de una treintena de equipos, las alevines del Narón Volea fueron decimoquintas en el Nacional de Valladolid. Las amarillas se impusieron al Logroño y Sporting Santo Domingo y cedieron ante el Esporles Amaltea Viajes, para ser segundas de su grupo. En el cuadro de la primera a la decimosexta plaza, el Narón perdió ante el Sant Joan, el derbi ante Ciudad de A Coruña y el Charifas Santa Cruz. En la revancha ante el Esporles se impuso por 2-1 para conseguir su posición final. 

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