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+Deportes

La ferrolana María Ventureira participa en Murcia en una nueva concentración estatal

La karateka sub 18 del San Francisco de Teo formó con la selección femenina cadete y júnior

Redacción
17/06/2026 20:49
La ferrolana, en el Centro de Alto Rendimiento murciano
La ferrolana, en el Centro de Alto Rendimiento murciano
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La ferrolana María Ventureira López fue una de las grandes ausencias locales en la gran final de la Liga Galega. La deportista del San Francisco de Teo no estuvo en Cedeira al haber sido convocada por la Federación Española para una concentración de la selección estatal femenina cadete y júnior en Murcia. Ventureira, única gallega en la lista y primera en el ranking de la Liga Nacional, ha acudido a todas las concentraciones previas del organismo nacional, siendo la única "repetidora" en todas ellas. 

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