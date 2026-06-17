Ferrol se prepara para un julio lleno de triatlón comenzando con el Autonómico de menores
La prueba se realizará en Curuxeiras el 4 de julio
Ferrol será, el próximo mes de julio, foco del triatlón tanto autonómico como nacional. Y es que al clasificatorio Youth que se disputará el día 18 y la Liga Galega, asimismo puntuable para el ranking nacional, le precederán el Campeonato Autonómico de menores y el Acuatlón Popular Pho3nix Kids. Una cita con 350 nombres inscritos y que se disputará el sábado 4 de julio asimismo en la zona del muelle Curuxeiras.
Un evento presentado en la jornada del martes con la presencia del presidente del Triatlón Ferrol, Cali Formoso; junto con el edil de Deportes, Ricardo Aldrey; el dirigente de la Fegatri, Javier Campos, y la delegada de la Xunta, Martina Aneiros. Serán deportistas de categoría benjamín, alevín, infantil y cadete los que disputen esta destacada competición, agradeciendo los dirigentes del ente federativo y del club organizador a Concello y Xunta su colaboración.