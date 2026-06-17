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+Deportes

Ferrol se prepara para un julio lleno de triatlón comenzando con el Autonómico de menores

La prueba se realizará en Curuxeiras el 4 de julio

Redacción
17/06/2026 13:41
Un momento de la presentación
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Ferrol será, el próximo mes de julio, foco del triatlón tanto autonómico como nacional. Y es que al clasificatorio Youth que se disputará el día 18 y la Liga Galega, asimismo puntuable para el ranking nacional, le precederán el Campeonato Autonómico de menores y el ­Acuatlón Popular Pho3nix Kids. Una cita con 350 nombres inscritos y que se disputará el sábado 4 de julio asimismo en la zona del muelle Curuxeiras. 

La naronesa Guerrero, en la competición del pasado año en el muelle

Ferrol, la ciudad tres en uno

Más información

Un evento presentado en la jornada del martes con la presencia del presidente del Triatlón Ferrol, Cali Formoso; junto con el edil de Deportes, Ricardo Aldrey; el dirigente de la Fegatri, Javier Campos, y la delegada de la Xunta, Martina Aneiros. Serán deportistas de categoría benjamín, alevín, infantil y cadete los que disputen esta destacada competición, agradeciendo los dirigentes del ente federativo y del club organizador a Concello y Xunta su colaboración.

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