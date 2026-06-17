El Racing de Ferrol vuelve a surtir a la Cultural Leonesa

Parera, en el duelo ante el Arenteiro Cedida

El Racing de Ferrol ya sabe donde recalará uno de sus guardianes. El meta Miguel Parera ejercerá ahora su trabajo bajo palos no muy lejos de la ciudad naval, en el Reino de León. La Cultural anunciaba la llegada del portero manacorí para el próximo ejercicio, con opción de otro más, según señalan desde la entidad deportiva.

Con la llegada del guardameta, que terminaba contrato en la casa verde y se convierte en el segundo fichaje del club leonés, otra de las formaciones que casi con toda seguridad será rival del Racing la próxima campaña –a la espera de conocer la composición de los grupos a finales de este mes–, la Cultu seguirá contando con jugadores con pasado verde en sus filas.

Tras las salidas de Manu Justo, “el mago de Pontedeume” Chacón –cedido por el Deportivo– y la marcha del pontés Quique Fornos para el Huesca, el equipo del Reino se había quedado huérfano de nombres locales o con pasado racinguista. Una cuestión que vienen de solucionar con la llegada de un Parera que fue uno de los jugadores más destacados en las filas ferrolanas... hasta que llegó Guillermo Fernández y entró en escena un Lucas Díaz que recogió a la perfección el testigo del balear.

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El meta ya se había despedido de la afición verde la pasada semana, al mismo tiempo que un Pascu que, junto con el citado Fornos, formará también en un Huesca con un gran aroma a ría ferrolana. Y es que cabe recordar que también Gorostidi estará en esta formación –que asimismo cuenta con el viejo conocido meta Gazzaniga en sus filas– que podría compartir calendario con el Racing, y ya contará de inicio con unos fuertes lazos de unión gracias a estos nombres.

Y mientras los posibles rivales racinguistas anuncian a cuentagotas sus llegadas, el conjunto de Javi Vázquez sigue afianzando los pilares con los que ya contaba, como es el caso de las renovaciones de Álvaro Ramón y de un menos veterano, pero muy efectivo, Fabio González. Nombres a los que hay que añadir el regreso del pontés David Carballo tras su cesión.

Tres futbolistas que se unen a unos compañeros que, por su parte, tienen contrato por una campaña más con el equipo de A Malata como es el caso de los metas Lucas Díaz y César Fernández, Pujol, Chema Rodríguez, Saúl García, Migue Leal, Álvaro Juan, Azael y un Azkune que llegó en el mercado invernal y que en los diez duelos disputados sumó 248 minutos.