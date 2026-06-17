Cedeira corona a Lía Penabad

Penabad, durante uno de los combates disputados en la villa Jorge Meis

Cedeira acogió una auténtica fiesta del kárate autonómico de base. Una celebración acompañada, además de por los habituales tatamis y karategis, por unos abanicos con los que el numeroso público alivió un tanto el sofocante calor de la jornada.

La cuarta y última cita de la Liga Galega de la disciplina reunió a los mejores nombres en el pabellón local en el que, además, se entregaron los premios Grand Winner 25/26 –aquellos que figuren como primeros del ranking en su categoría y hayan participado en dos de las cuatro citas–.

Integrantes de la Escuela Superior de Narón Cedida

Un reconocimiento logrado por partida doble por Lía Penabad González –Grupo Bazán–, al ser la mejor tanto en kata como en kumite júnior -48 kilos. La local, además, cerró esta gran campaña con el oro en técnica y el bronce en combate, compitiendo en Cedeira en -53 kilos. Un cuadro dominado, además, por otra local, Sara Torrecilla –Escuela Superior de Kárate de Narón, ESKN– y que, asimismo, se hizo con el trofeo Grand Winner en este cuadro.

Estas dos entidades contaron asimismo con Samuel Roca y Erik Fernández en esta lista de mejores de la campaña, concretamente en kumite júnior +76 kilos y alevín masculino +34 kilos, respectivamente, ganando el primero también en Cedeira y logrando la plata el segundo. También el Renbukan Ferrol tuvo una doble presencia en esta destacable lista, gracias a la actuación de Julia y Ramón Vázquez, ganadores en combate alevín -32 kilos y juvenil -40, respectivamente, poniendo el broche a su campaña con un oro y una plata.

Además de las citadas primeras posiciones también contaron con ese brillo dorado Marco López, Mario Pérez y Álvaro Dopico –ESKN–, Pelayo Freire –Renbukan– e Isabela María Bulai, Leire Vilariño y Darío Nogueira –Grupo Bazán–. Un palmarés en el que también lograron metales Bunkai, AM Fene, Casino de Ares, Shiai Narón y Cedeira.