Aitor Fornos aprieta la tabla del Gallego de slalom tras ganar en la cita de Sarria

Imagen de los tres primeros clasificados Cedida

En un emocionante inicio del Campeonato Gallego de slalom, Aitor Fornos –As Pontes Motorsport–, Anxo Lariño –Berberecho– y el también piloto de la escudería pontesa Pablo Castro Pajón se están haciendo su particular casita en la parte alta de la tabla clasificatoria.

Estos tres nombres volvieron a ocupar el podio en el X Slalom Concello de Sarria, si bien en esta ocasión la primera posición fue para Fornos y su Citroën AX. Eso sí, el local le ganó la partida por muy poco a Lariño, segundo a solo tres décimas del vencedor. Un poco más alejado finalizó el trazado lucense Castro que, gracias a su triunfo en la primera prueba disputada en el circuito de As Pontes, sigue manteniendo su condición de líder en la tabla general provisional, en la que Lariño y Fornos son segundo y tercero, respectivamente.

Una competición en la que la delegación local también brilló en el Trofeo Debutantes y en el Femenino. En el primero el triunfo fue para David Rodríguez Cereijo, de la Escudería Moeche, mientras que Eva María Caride –Scratch Fene– fue la mejor en el segundo. En las restantes citas, Rodríguez repitió presencia en el cajón, siendo segundo en la clasificación final del Trofeo BMW. Antas de Ulla, a principios de julio, será la siguiente parada.