Los bronces gallegos de Xandra Martínez y Noa Pico, gran broche del Sincro Ferrol

Pico, a la izquierda, con su medalla Cedida

Las dos medallas de bronce logradas por Xandra Martínez y Noa Pico en el Campeonato Gallego Open de verano de Pontevedra fueron la punta de lanza y el reflejo del trabajo llevado a cabo por el Sincro Ferrol esta campaña. Martínez se subió al tercer escalón del podio pontevedrés en la prueba absoluta de solo, una modalidad en la que brilló asimismo la canterana Pico, en su caso en categoría alevín.

Y si bien la entidad de Caranza no se subió al podio en otras pruebas, su actuación fue asimismo destacada con varias posiciones entre las mejores. Así, en dúo absoluto, con la propia Martínez en liza formando pareja con Raquel López, las locales fueron quintas, al igual que el combo infantil de Blanca y Marta Leiras, Julia Varela, Silvia Dobarro, Noa Pico, Némesis Blanco y Sara Vigo, nombres que asimismo en equipos fueron sextas. También en la quinta posición terminó su concurso el grupo acrobático júnior, mientras que el absoluto fue sexto.

Una posición en la que también finalizaron el combo alevín, el dúo de esta misma franja de edad y en infantil, y Julia Varela en la modalidad de solo. En la prueba de figuras cabe destacar la cuarta y sexta plaza en su año de nacimiento de las hermanas Blanca y Marta Leiras, en 2013, respectivamente, en categoría infantil. Un gran fin de fiesta para el Sincro Ferrol que sigue consolidando la disciplina en la ciudad.