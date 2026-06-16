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+Deportes

Las veteranas del Natación Ferrol consiguen una tercera posición gallega con mucho sabor a plata 

Las nadadoras de Caranza se quedaron a trece puntos del subcampeonato en Santiago

Redacción
16/06/2026 22:50
El equipo veterano del club de Caranza
El equipo veterano del club de Caranza
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En Santiago, fue la delegación máster del Natación Ferrol la que acaparó gran parte de los focos, especialmente en la competición femenina. Sus nadadoras fueron terceras en el Campeonato Gallego de verano para veteranas, a sólo trece puntos de la plata. 

La delegación local, en el podio coruñés

Cantera de plata para el Natación Ferrol

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Nerea López y Blanca Hermida se hicieron con cuatro triunfos cada una; tres de Vanesa López, y un bronce, y otros tantos de Sabela Díaz. Tania López, Cristina Souto, Victoria Jiménez, Ana Cruz, Iria Hermida, Naila Rañales y María Cecilia Otero también se subieron al cajón en una cita en la que, además, el club local firmó dos nuevos récords gallegos en 4x50 libres +120 y estilos +160. Una cita en la que también estuvo el Náutico de Narón –con Raúl Hermida, Miguel Gracia, Jesús Blanco y Arantza Rivas como referencias– y el Marina, destacando a Sabela Pita.

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