Cariño cierra un exitoso Gallego por equipos de clubes

La tripulación del CV Cariño, con su técnico Cedida

Gonzalo Díaz Fraguela, Lucía Pedra Riveiro, Carlos Piñeiro Freire e Inés García Gutiérrez-Rivas, esta última “cedida” del RCN A Coruña, conformaron la tripulación que el pasado fin de semana ejerció de anfitriona en el Campeonato Gallego por equipos de clubes de la clase Optimist, que tuvo en Cariño su sede.

Las aguas orteganas repartieron las medallas de esta importante competición autonómica que secundaron más de medio centenar de jóvenes de toda la comunidad. Nombres entre los que, además de los citados locales, también entraron en liza deportistas del Náutico Ría de Ares. Martín y Tiago González Pérez, Xulia Dopico Arias y Carla Bobo Arce –esta también del club herculino– conformaron en el caso aresano la tripulación de esta prueba de base. A bordo del Ares Centeas, este equipo finalizó en la undécima posición de la competición autonómica, en una tabla en la que la asimismo joven participación cariñesa fue decimotercera.

Una regata en la que el RCN coruñés conseguía revalidar el título del pasado año, con Federico Pardo, Pablo Gago, Emma Pérez y Rosa Rivero. Un podio en el que también repitieron plata el equipo del Monte Real Club de Yates de Alejandro Alonso, Martín Barros, Alba Estévez y Alba Gómez, con el Real Club Náutico de Vigo de José Luis Ríos, Guillermo García, Olivia Torres y Carlota Casanova. Una cita que resultó todo un éxito organizativo tanto por parte del club organizador como por el apoyo prestado por el Concello local.