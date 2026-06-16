Cantera de plata para el Natación Ferrol

La delegación local, en el podio coruñés Cedida

En la piscina de Riazor, la cantera del Natación Ferrol confirmó lo hecho durante la competición liguera autonómica. El equipo de Caranza, que había sido segundo en la Liga Gallega, inscribió su nombre en esta misma posición en una Copa Gallega benjamín a la que acuden las mejores formaciones de la citada competición regular.

Una plata cimentada en este mismo lugar que ocupó su equipo femenino y en el bronce logrado por el grupo masculino en una lámina de agua coruñesa que, en esta ocasión, tuvo un claro color ferrolano, y también lucense, ya que Portamiñá y Fluvial acompañaron a la entidad de la ciudad naval en el cajón.

Futuro

Claudia Naya e Iker Fonticoba fueron dos de los cabezas de cartel de esta cita de base, con la primera logrando el triunfo y la plata en 200 estilos y libres y el segundo haciendo lo propio en 100 braza y también en el doble hectómetro estilos.

A sus importantes puntos se unieron los de la victoria del relevo 4x50 libres, así como la segunda plaza en el 4x50 estilos y de Martín Calvo –200 libre y cuarto en 200 estilos– y Carmen Troitiño –100 espalda–. Adriana Soto y Lua Bonet rozaron el cajón al ser cuartas en el hectómetro espalda y braza, respectivamente, con sus compañeras Daniel Vázquez –100 espalda–, Eva Pérez –200 estilos– y David Barragán –100 estilos– finalizando en la quinta posición.

También estuvieron en A Coruña las canteranas del Marina Ferrol y el Náutico de Narón. El club de Batallones, quinto en la general, fue sexto en la tabla masculina, destacando las actuaciones de Jaime Ulla, primero en 200 estilos y tercero en 100 braza, y el segundo lugar de Mateo Vilas. Por su parte, por el club de A Gándara, Xiana Carreira y Leia Otero fueron cuartas en 100 estilos y espalda, respectivamente.