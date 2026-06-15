Triplete para Rebeca Soto en Vigo

Soto, a la izquierda, forma ahora con el Sada Cedida

Desde la base hasta máster, el atletismo comarcal sigue siendo protagonista en las citas autonómicas. El pasado fin de semana fue el turno para la delegación más experimentada, cosechando una decena de podios en Vigo.

Con tres medallas regresó a casa la ferrolana Rebeca Soto –Sada–, batiendo el récord gallego de 4x100 en F50 para ser oro y ocupando la segunda posición tanto en 800 como en 400 metros en su franja de edad. Una múltiple presencia que también lograron los deportistas del Atletismo Narón Javier Tuimil, Roberto Tuimil y José Pantín.

Pérez, del Ferrol Atletismo, con su presea Cedida

Este último siendo el mejor –y el único– en la carrera del anillo en M75 y el segundo en los 200 metros. Un título que también logró Javier Tuimil, en su caso en los 400 vallas M50, añadiendo el bronce en lisos. En la cita de vallas, el bronce fue para Roberto, que logró también la plata en el hectómetro.

Una satisfactoria competición en una calurosa jornada en la que su compañero Esteban Díaz fue el mejor en 3.000 obstáculos, con Fernando Pérez –Atletismo Ferrol– haciendo lo propio en 800 en M40 y con mejor marca personal de cara al próximo Nacional en Madrid.