Fernando Lorenzo e Inés Santiago, oro en la Volta ás Forcadas

Podios de la carrera absoluta Cedida

Fernando Lorenzo Pérez –Náutico de Narón– e Inés Santiago Morón inscribieron sus nombres como nuevos ganadores del IX Volta ás Forcadas. El primero protagonizó una igualada carrera que se decidió en los últimos metros a su favor, con Alberto Pardo en segundo lugar, en un cajón que completó Pedro Pita Romero.

Verónica Bugliot –Os Corzos de Ortegal– y Nuria Mejuto lograron la plata y el bronce en la tabla femenina de esta carrera sobre nueve kilómetros. En las pruebas de base, los nombres locales de Mario Cupeiro –sub 18–, Miguel Benasach e Itziar Fernández –sub 16–, Bieito Losada –sub 12– y Leire Ramos y Adrián Alarcón –sub 10– se colgaron el oro.