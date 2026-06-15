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+Deportes

Fernando Lorenzo e Inés Santiago, oro en la Volta ás Forcadas

La carrera de Valdoviño contó también con citas para la base

Redacción
15/06/2026 21:39
Podios de la carrera absoluta
Podios de la carrera absoluta
Cedida
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Fernando Lorenzo Pérez –Náutico de Narón– e Inés Santiago Morón inscribieron sus nombres como nuevos ganadores del IX Volta ás Forcadas. El primero protagonizó una igualada carrera que se decidió en los últimos metros a su favor, con Alberto Pardo en segundo lugar, en un cajón que completó Pedro Pita Romero. 

Verónica Bugliot –Os Corzos de Ortegal– y Nuria Mejuto lograron la plata y el bronce en la tabla femenina de esta carrera sobre nueve kilómetros. En las pruebas de base, los nombres locales de Mario Cupeiro –sub 18–, Miguel Benasach e Itziar Fernández –sub 16–, Bieito Losada –sub 12– y Leire Ramos y Adrián Alarcón –sub 10– se colgaron el oro.

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