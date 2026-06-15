El Trofeo Sílex pontés se queda en casa con el cumpleaños de Elías Montenegro y el oro de Dani Castro

El del Arco Narón celebró su decimonoveno aniversario en la villa Cedida

Las altas temperaturas no frenaron la celebración de la trigésimo tercera edición del Trofeo Sílex de As Pontes, el más longevo de toda la comunidad. Una cita al aire libre en las renovadas instalaciones de la villa y en la que, además del club anfitrión, acudieron el Arco Narón y Ferrol como representantes locales.

De hecho, todos ellos tuvieron un gran protagonismo en el podio. Así, si la cita cumplía 33 ediciones, 19 años celebraba Elías Montenegro Dopico –Narón–, campeón de la prueba de arco recurvo, en una gran cita en la que se impuso en la final al pontés Daniel González Formoso (6-0).

Una primera posición que también se quedó en casa en la modalidad de compuesto, en la que en esta campaña se estrenaba el olímpico Daniel Castro. En su caso se impuso en la final a Diego Martínez –Arc Teixo– por 146-131.

Una competición pontesa en la que el Narón copó la presencia en cadete, en donde Lía Lage y Lúa Teijeiro disputaron una final que fue para la primera, en un podio en el que Iria Zaragoza fue tercera tras doblegar a la también naronesa Lorena Quintela. Una jornada de celebración en la que los veteranos locales asimismo tuvieron su premio, con Manuel Brage –Ferrol–, plata en recurvo.