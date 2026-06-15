El Abeconsa Basketmi Ferrol se queda a las puertas del podio

El Basketmi, durante el torneo celebrado en Bilbao CEDIDA

Con la cuarta posición saldó el Basketmi Ferrol su participación en el Campeonato de España 3x3 de baloncesto en silla de ruedas, que se celebró en Bilbao. El cuadro de la ciudad naval se consolida de este modo como referencia del baloncesto adaptado español tras un fin de semana en el que destacó el esfuerzo de los jugadores y el apoyo prestado tanto por familiares como por aficionados desplazados a la ciudad vasca.

Tras superar con buenas sensaciones la fase inicial, en la que la escuadra naval ganó un partido y perdió dos mostrando una importante solidez defensiva y un excelente trabajo colectivo, el Basketmi se plantó en las semifinales. En esta ronda perdió ante el Bidaideak Bilbao –que a la postre fue campeón— por 16-10, después de un partido muy disputado que se decidió por pequeños detalles en los minutos finales.

Eso lo llevó a jugar luego el encuentro por el tercer y cuarto puesto, en el que se enfrentó al Ilunion y en el que perdió por un resultado final de 15-8, pero también dando una imagen competitiva. Así saldó el cuadro de la ciudad naval un intenso fin de semana en la que volvió a dar muestras de su nivel.