Caluroso doblete para Sofía Alvaré

Alvaré, en el centro, fue la mejor en skiff cadete Cedida

Con las altas temperaturas vividas en la lámina de agua de Castrelo de Miño, el Campeonato Gallego cadete, juvenil y sub 23 de remo olímpico se convirtió en un gran calentamiento para el Nacional de estas mismas categorías que este fin de semana se disputará a más de mil kilómetros, en otro embalse, el de Banyoles, en Girona.

Siete fueron las presencias en el cajón de una delegación local conformada por el Remo San Felipe, A Cabana Ferrol, Cedeira y Remo Ares, cuyas canteras no se amedrentaron ante las duras condiciones de la jornada de competición. Uno de los nombres propios de esta exigente competición autonómica fue el de la ferrolana Sofía Alvaré Llago.

La deportista del San Felipe regresó a casa con dos medallas colgadas al cuello, una de oro y otra de plata. El título le llegó a la local en la competición cadete de skiff, en la que, sobre una distancia de 1.500 metros, fue la más rápida en cruzar la línea de meta con un registro de 6:25.21, con una renta de cuatro segundos sobre Carla Estévez, del anfitrión Remo do Miño. Una regata en la que a punto estuvo de haber un doblete local, si bien la cedeiresa Leire Hermida Rodríguez fue finalmente cuarta.

Integrantes de la delegación del Remo Cedeira Cedida

La de la villa firmó también este lugar de “chocolate” en el cuadro de mayor edad, el juvenil, en el que asimismo Alvaré recogió otro premio. Dos horas después de su oro, la del San Felipe peleó por un nuevo título, disputado con 500 metros más de recorrido, y en donde ocupó una celebrada segunda posición, por detrás de Irene García –Ribadeo–.

Una nómina de títulos en la que asimismo inscribió su nombre Candela Martínez Pernas –Remo Cedeira–. La remera de la villa, que sigue cursando sus estudios en la Universidad de Miami, fue la más destacada en la competición de skiff sub 23, en la que la también internacional Emma Vázquez Purriños finalizó en la quinta posición.

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Y en este medallero estuvo también un A Cabana Ferrol que, además de destacar en el banco fijo, lo hizo también en móvil. Fue de la mano de sus remeras cadetes Noa Dopico Rodríguez, Lara Rodríguez Rodríguez, Carmen Sanz Fernández y Uxía Iglesias Pallarés. La tripulación ferrolana consiguió el subcampeonato con su cuatro scull, con el Olímpico de Mandeo como ganador.

Mucho más

Si bien sin medalla, las embarcaciones de la comarca también tuvieron un destacado papel también en skiff juvenil masculino, en donde el cedeirés Marcos Casal Iglesias se quedó a seis segundos del cajón, al ser cuarto en esta prueba. El mismo lugar que ocuparon los cadetes de A Cabana Lucas Porta, Álvaro González, Antón de Andrés y Miguel Bouza en el cuatro scull.

Las remeras del cuatro scull de A Cabana, a la izquierda, en el podio ourensano Cedida

En esta misma franja de edad, los doble scull del club ferrolano –Diego Freire y Mateo Gómez– y de Cedeira –Rubén Bellas y Lucas Neira– concluyeron en la quinta y sexta posición, respectivamente. El mismo lugar, este ultimo que firmó el aresano Luis Varela en skiff. Una competición en la que también estuvieron el doble scull masculino y el cuatro sin femenino sub 23 del San Felipe, que no contaron en esta ocasión con embarcaciones rivales en sus respectivas regatas en la calurosa competición ourensana.