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+Deportes

A Cabana Ferrol presenta su trainera en un acto de unión con la vecindad local

La entidad regresa esta campaña a la élite del remo autonómico en la Liga A

Redacción
15/06/2026 21:29
La tripulación y embarcación ferrolana durante su presentación
La tripulación y embarcación ferrolana durante su presentación
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Si el viernes se daba el bocinazo de salida a la campaña autonómica de traineras con la presentación en el Museo Naval de Ferrol de la Liga Galega, el domingo la fiesta del remo local siguió, si bien trasladándose a A Cabana. Allí, y coincidiendo con los festejos de San Antonio, patrón de esta parroquia de la ciudad naval, el club local presentó la trainera y tripulación con la que hará frente a su regreso a la élite del remo gallego, la Liga A. Un esperado retorno, ya que la embarcación ferrolana no competía en esta categoría desde 2013.

Presentación de la Liga Galega de traineras en el Museo Construcción Naval

Las traineras enfilan hacia Narón

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Un acto realizado en este emplazamiento como forma de agradecimiento y de visibilidad a este barrio, agradeciendo a su vecindad su apoyo constante y “que siempre han acompañado al club en su crecimiento deportivo y social”, como señalan desde la entidad. A Cabana vuelve a la élite con el objetivo de la permanencia y de consolidar su presencia para fortalecer su proyecto en las próximas campañas. 

Una salvación que “sería un paso adelante para una entidad que lleva más de cuatro décadas fomentando el remo en Ferrol y que continúa apostando por un proyecto de largo recorrido”, añaden. Ilusión, ambición y una visión a medio-largo plazo son los pilares con los que A Cabana afronta este desafío, que se añade a su trabajo de formación.

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