Medín suma un nuevo podio y Cagiao abandona en Ourense

Alejandro Medín e Iván Bouza, a la izquierda, durante el podio del Rallye de Ourense DannyPhotoo

El Rallye de Ourense volvió a hacer las delicias del respetable. En una de las pruebas más queridas y esperadas por todos los aficionados, los pilotos locales que acudieron a defender a la comarca, Jorge Cagiao, junto a Javi Martínez, y Alejandro Medín, con Iván Bouza, tuvieron suerte dispar. Mientras que el naronés tuvo que abandonar por un accidente en el último tramo del primer día de competición, el ferrolano se volvió a subir al podio, en esta ocasión en la segunda posición, en la Copa Hyundai.

Aunque estos resultados fueron agridulces, lo cierto es que nada tuvieron que ver con el inicio de esta prueba. Y es que en la primera pasada por Amoeiro, la dupla formada por Cagiao-Martínez, que compiten en el Supercer, finalizaron en el quinto lugar, pero a apenas siete segundos de un Álvaro Muñiz que comenzó a presentar su candidatura a la victoria, ya que se le vio muy cómodo en el coche. Mientras, Medín-Bouza avisaron desde el inicio anotando su primer ‘scratch’.

En el siguiente tramo, mientras que el ferrolano marcó el segundo mejor crono, el doble campeón del CERA fue el más rápido, demostrando su rápida adaptación a su nueva montura y que venía a ganar. Con todo, en los dos siguientes tramos no pudo mantener ese ritmo, pero siguió segundo en la general, hasta que un pinchazo tras el paso por las asistencias frustró sus opciones de victoria.

Se intentó reponer en la segunda pasada por San Amaro-Cenlle logrando un ‘scratch’, pero eso fue el preludio de su abandono. Y es que Cagiao arriesgó de más para reducir su ventaja y tuvo un accidente que acabó con su rally.

Ahora sólo quedaba Medín como defensor de la comarca y el ferrolano no falló. Siguió como un metrónomo, clavando los tiempos de sus rivales para seguir en la pomada por la victoria con Adrián Vázquez. Al término del primer día finalizó a apenas diez segundos, una distancia que buscó reducir en los seis tramos que restaban. Sin embargo, su rival se mostró muy rápido y, aunque lo intentó hasta el final, se tuvo que conformar con el segundo puesto.