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Remo

La “Santa Olalla” de Ares se redime en la final B con una auténtica exhibición

La embarcación local le endosó más de trece segundos a Samertolameu y 28 a Chapela

Iago Couce
Iago Couce
14/06/2026 14:03
La “Santa Olalla” de Lubre voló en la final B del Campeonato de España
La “Santa Olalla” de Lubre voló en la final B del Campeonato de España
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Después de una ronda clasificatoria en la que el viento y un poco de mala suerte privó a la “Santa Olalla” de Ares de meterse en la lucha por las medallas en el Campeonato de España de traineras, la embarcación local se rehízo como los grandes y dominó en una final B en la que su otro compañero en la Liga Euskolabel ACT, el recién ascendido Chapela, finalizó en la tercera posición. 

Aunque la tripulación aresana quería quitarse esa espina por la jornada anterior, lo cierto es que comenzó algo conservadora. No querían tirar desde el inicio, sino que dejó que Samertolameu, que remaba en casa, liderase en los primeros compases, con Chapela y Mecos un pasito por detrás. 

Con todo, al llegar a la primera ciaboga, Ares hizo un pequeño cambio de ritmo y se colocó a un segundo de un líder que empezaba a flojear. Eso lo aprovechó la “Santa Olalla” para, antes de finalizar el segundo largo, adelantarlo y tomar el mando. Una vez en cabeza, los de Pendo marcaron un ritmo demoledor que ninguna de las otras traineras que estaban en liza pudo seguir. 

Así, finalizó en la primera posición de esta final B, endosándole más de trece segundos a un sorprendente Samertolameu, casi treinta a su compañera y rival en la ACT, Chapela, y 33 a un Mecos que cerró la clasificación y que estuvo luchando hasta el final. 

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