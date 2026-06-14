La ‘Ley de Murphy’ tumba a Ría Ferrol y Narón

La formación del Ría que acudió a Madrid para disputar la última jornada liguera Cedida

Todo le salió mal a Ría Ferrol y Atletismo Narón el día más importante. En la jornada en la que se jugaban la permanencia en División de Honor femenina y Primera masculina de la Liga de Clubes, respectivamente, a los equipos de Ferrolterra se les acumularon los contratiempos.

Por eso, en vez de sellar su continuidad en esas categorías, se vieron condenados al descenso al nivel inferior, que es en el que competirán la próxima temporada.

El fiasco de la pértiga “mató” a las ferrolanas

El Ría Ferrol se presentó al ­octogonal definitivo de la competición, disputado en las pistas madrileñas de Vallehermoso, situado en la penúltima plaza de la general, con solo dos puntos en su haber. Así que era consciente de que, aunque el formato de una atleta por prueba lo beneficiaba, su margen de error era mínimo. Por eso, a pesar el buen rendimiento de sus deportistas, incluidas la victoria parcial de Roxana Martínez (disco), la segunda plaza de Ana Carvajal (1.500) y las terceras posiciones de Noelia Medina (800) y Diaou Diallo (longitud), pagó muy caro su fiasco en el concurso de salto con pértiga.

En él, Diana Jiménez se presentó con una mejor marca de 3,96 metros –la segunda de todas las participantes y la primera de la temporada–, lo que auguraba una buena cantidad de puntos para la escuadra de la ciudad naval. Sin embargo, la atleta madrileña empezó su participación con el listón situado en 3,44 metros, altura que no pudo superar en ninguno de sus tres intentos para saldar su participación sin sumar puntos –de haber sumado alguno empezando antes a concursar seguramente se habría logrado la salvación–.

El equipo del Atletismo Narón, antes de comenzar la última jornada liguera Cedida

En una sesión que destacó por la igualdad que se registró, eso llevó a la formación de la ciudad naval a terminar en la sexta plaza y sumar tres puntos a su casillero, lo que resultó insuficiente para mantenerse en la máxima categoría.

Las bajas condenaron a la entidad naronesa

Aunque el Atletismo Narón hizo frente a la última jornada del Campeonato de España de clubes de Primera División teniendo a tres equipos debajo en la clasificación, las ausencias –los cuatro atletas portugueses de la entidad, llamados a ganar sus pruebas, tenían competición en su país natal y los asociados del Marineda no pudieron acudir por diferentes motivos– condicionaron mucho su puesta en escena en el octagonal que se celebró en la localidad vasca de Durango.

Por eso, a pesar del triunfo parcial de Anxo Lado (800) y la segunda posición de João Venade (martillo), el club de Ferrolterra se hundió en la última plaza de la clasificación general, lo que lo condena al descenso a Segunda División nacional.