Sara Guerrero se cuela en el "top 30" del Europeo de triatlón

Imagen de la selección española participantes en el Europeo Fetri

No pudo pasar Sara Guerrero de la vigésimo novena posición en el Campeonato de Europa de triatlón, disputado en Tarragona. El intenso calor registrado durante la disputa de la carrera –una temperatura que rondó los 30 grados– y la alta humedad reinante –por encima del 60%– se combinaron para hacer de la prueba un auténtico infierno en el que la deportista naronesa fue, de las cinco que había, la cuarta mejor española, solo por delante de su compañera de club Maite Jiménez-Orta, deportista del Náutico Narón que ocupó la trigésimo segunda plaza en la general final de este evento.

Después de un segmento de natación en el que las participantes salieron muy estiradas, la carrera se dividió en pequeños grupos en el tramo de ciclismo –uno cabecero de trece triatletas que se redujo tras la caída sufrida en la primera vuelta; otro segundo en el que estaba Sara Guerrero, junto a sus compatriotas Ana Carballo y Cecilia Santamaría; y otros posteriores en los que circulaban, pero ya más descolgadas, Marta Pintanel y Maite Jiménez-Orta–. Pero en el tercer giro se formó un pelotón de más treinta deportistas –de las españolas, solamente Jiménez-Orta se quedó fuera de él– que circularon juntas durante casi todo el segmento hasta llegar a la segunda transición de la carrera con todo por decidir.

El intenso calor que se registró durante la carrera hizo que todas las triatletas del grupo cabecero discurriesen juntas hasta ese segundo cambio, sin que apenas se intentasen demarrajes para despegarse del resto –salvo el de la finlandesa Knappi a pocas vueltas para el final del tramo ciclista para llegar juntas a la segunda transición– ni hubiese cambios en la cabeza de la carrera. Así que la prueba transcurrió unida hasta llegar al último segmento, sabiendo que entre las más de treinta que iban por delante iba a estar la ganadora de la carrera de Tarragona.

Movimientos

Ya en la carrera a pie, la alemana Terstch demostró porqué era una de las favoritas a hacerse con el título y en menos de un kilómetro alcanzó a la finlandesa que iba destacada y se situó sola en el liderato. Sus perseguidores, sin embargo, poco a poco fueron llegando a la cabeza de carrera, así que desde antes de que terminase la segunda vuelta un cuarteto formado por la belga Vermaylen –que defendía su título continental–, la rusa Riasova y la polaca Slupek, al margen de la ya mencionada Terstch –actual campeona del mundo–, se situó en cabeza de esta competición continental.

Por detrás, en cuanto a las españolas, Marta Pintanel fue la que mejor se adaptó a estas circunstancias y circuló, en casi todo momento, entre las diez primeras plazas. Por detrás, Ana Carballo y Cecilia Santamaría aguantaron el tipo para situarse en torno a la vigésima plaza, mientras que Sara Guerrero fue de más a menos y su lucha se limitó a meterse en el “top 30” de la carrera, por delante de Jiménez-Orta.

Al final, en el sprint decisivo, Terstch se confirmó como la más fuerte para cruzar la línea de meta por delante de Vermaylen y Riasova. En cuanto a las españolas, Pintanel fue la más destacada por delante de Carballo y Santamaría, mientras que Guerrero acabó en la vigésimo novena posición y Jiménez-Orta, en su debut de la temporada en una carrera de distancia olímpica, no pudo pasar de la trigésima segunda plaza.