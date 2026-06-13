La “Santa Olalla” se queda fuera de la pelea por las medallas

La "Santa Olalla" de Ares, en acción Cedida

No pudo ser. A pesar del gran esfuerzo que realizaron los tripulantes de la “Santa Olalla” de Ares, la embarcación local se vio afectada por un incremento del viento en la segunda eliminatoria, en la que participaban, y se quedaron fuera de la lucha por las medallas.

Después de una mañana tranquila, con unas condiciones propicias para remar, arrancó este Campeonato de España de traineras, en el que los de Pendo buscaban repetir la historia después de tres años y conquistar un nuevo oro. Sin embargo, para tener esas opciones tenía dos vías: o ganar su serie o hacer uno de los dos mejores tiempo. Por ello, la tripulación –conformada por Antonio Teijeiro, Pablo Loureiro, Cosme Sampedro, Juan Manuel Sixto, Adrián Cordero, Pedro Carro, Raúl Nogueras, Jesús Saavedra, Eloy Arvidas Meizoso, Andrés Peña, Lucas Otero, Álvaro García y con Hugo Rascado como patrón– prestaron mucha atención a lo que sucedió en la primera manga.

En ella, competían Orio Arraunketa Elkartea, Zierbena Araun Elkartea, Cabo de Cruz y Samertolameu. Como no podía ser de otra manera, todas la traineras aprovechan esas grandiosas condiciones para volver sobre la lámina de agua de Meira (Moaña). De todas ellas, la mejor fue Orio, al parar el crono en 20:01.67, casi trece segundos mejor que Zierbena. Las dos embarcaciones vascas partían con muchas opciones de pasar a la final.

Si ya era complicado por esos tiempos, la situación se enrevesó más con el aumento del viento que tenían pinta de que iba a empeorar todos los tiempos. Aun así, la “Santa Olalla” no perdió la fe y luchó con todo, pero fue superado por Kaiarriba y Chapela, tras un gran duelo.

No obstante, a la otra embarcación gallega tampoco le sirvió ser segunda, pues su crono fue peor que sus vecinos de Cabo da Cruz, por lo que también se quedó sin final igual que Ares. A pesar de ello, los locales se mostraron satisfechos por el trabajo realizado y la mejora lograda después del Campeonato Gallego. Este domingo vuelven a remar a partir a las 12.20 horas, para disputar la final B.