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+Deportes

Santa Isabel reparte los títulos autonómicos máster y Riazor acoge la Copa de benjamines

Tres clubes de la zona son los que estarán presentes en ambas citas

Redacción
12/06/2026 22:22
Los clubes locales se desplazan a Lugo y a Vigo
Los clubes locales hacen frente a una doble cita
Jorge Meis
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La piscina compostelana de Santa Isabel reúne este fin de semana a cerca de medio millar de nadadores, en representación de 31 clubes de toda la Comunidad, con motivo de la disputa el Campeonato Gallego máster. La competición se disputarán dos sesiones, ambas a partir de las 10.00 horas, y se prolongarán hasta media tarde, que es cuando terminará el programa de pruebas.

Club Natación Ferrol–con 16 participantes–, Náutico de Narón –con siete– y Marina –con uno– son los clubes que estarán presentes en esta cita, en la que los participantes se agruparán por categorías. Su intención es la de luchar por las medallas en su segmento de edad y género para, de esta manera, demostrar que la representación de Ferrolterra está entre los mejores de Galicia en este grupo de edad.

La actividad natatoria se completa con la celebración este sábado en la piscina de Riazor de la Copa Gallega de la categoría benjamín, con presencia de los tres clubes locales.

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