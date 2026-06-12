Las traineras enfilan hacia Narón
El Museo de la Construcción Naval de Ferrol acogió el acto de presentación de una Liga Galega con tres botes locales en la élite
No podía ser otro lugar que la comarca el elegido para el inicio de una nueva temporada de la Liga Galega de traineras que, en esta campaña de transición, aportará casi un tercio de las embarcaciones en la máxima competición masculina, la Liga A.
Representantes del Remo A Cabana Ferrol, Club do Mar de Mugardos y Remo Narón estuvieron presentes en un acto de presentación que se desarrolló en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, y al que asimismo acudieron nombres de las otras catorce entidades que cuentan con embarcaciones en esta liga, que cumple este año su vigésimo tercer aniversario. Un acto precedido de una visita al citado recinto y un posterior ágape, para coger fuerzas para una campaña que, precisamente, comenzará en las aguas locales con la disputa de la octava Bandeira Concello de Narón el próximo sábado día 27.
El museo se convirtió en un refrescante refugio para esta celebración y para dar a conocer los 25 equipos que en unas semanas comenzarán su actividad competitiva, en el que será “o momento de lucirse” como apuntaba el conductor de la gala.
Una campaña bisagra, como asimismo señaló Javier Rodríguez, presidente de la Asociación Liga Noroeste y de la Liga Galega, puerta para que el próximo ejercicio la Liga A pase a ocho embarcaciones –en esta edición ya se redujo la cifra de doce a diez–, lo que aportará una mayor y un tanto desconocida emoción a esta campaña en esa parte baja de cara a continuar en la élite gallega.
“Temos que poñernos todos as pilas”, decía el dirigente, en relación a este cambio de formato para hacer más atractiva la disciplina –también a nivel empresarial–, en este “deporte que tamén é tradición”. La unificación en el diseño de las banderas es otro paso a dar en esta liga de una disciplina que “é fodida pero estamos enganchados”, como así lo demuestran algunas de las edades de remeros que con números que superan el medio centenar de edad, siguen a bordo. “Vémonos nos peiraos”, se despedía el presidente de la asociación.
Salvación
Un acto en el que, lógicamente, los clubes también tuvieron su voz semanas antes de poner a prueba su trabajo... y su fortuna. Uno de los protagonistas fue un Remo A Cabana que eleva la cifra de representantes locales en la Liga A de dos a tres, merced a su gran campaña el pasado año en la B y su aplaudido ascenso.
“A ver que tal vai”, Geno Meizoso, representante de la entidad ferrolana, confesando, sin tapujos que el claro objetivo de la temporada no es otro que “a salvación”, además de que esa era su primera vez dentro del museo. Ribeira, que regresa a la Liga B junto con Rianxo, y Chapela, que contará con embarcaciones en la Liga B y la femenina –y con su bote A en la Eusko Label– aprovecharon asimismo este altavoz ferrolano para presumir de cantera –”o 98% da tripulación son canteiráns”, señalaba el ribeirense– o una entidad viguesa que suma tres títulos en la Liga Femenina y el citado ascenso.
“É un reto”, añadía su representante, “hai que apostar tamén por sair na Liga Galega”. Con clubes y deportistas como foco principal del acto, estos también estuvieron arropados por autoridades y patrocinadores –Salgado Seafood, Cobre San Rafael, Entrenos Sportwear, Toldos Gómez y Be-Energy, entre otros–. El secretario xeral para o Deporte, Roberto García, quiso valorar el buen momento del remo gallego “especialmente do feminino, con 1.200 licencias”, señalando además que “hai deportes que van máis aló da competición, porque forman parte da identidade dun pobo”, como es esta disciplina.
Un apoyo público que también quiso aportar el alcalde de la ciudad, Rey Varela, que cerró el acto tras el correspondiente sorteo de las tandas de la cita de Narón. Suya fue asimismo una de las manos inocentes en éste, y si bien la bola de la tripulación de A Cabana la sacó en último lugar, el regidor quiso “arreglar” esta circunstancia señalando que “A Cabana foi última por un tema de sorte, pero estou seguro de que na liga non vai pasar o mesmo”, cerrando así un acto tras el que ya se ven las traineras asomando por la ría.
Narón abre, Mugardos celebra el 25 de julio y A Cabana Ferrol toma el relevo en agosto
Mugardos, Castropol y Samertolameu de Meira serán las encargadas de abrir fuego tanto en la Bandeira de Narón como en esta campaña autonómica en la Liga A. Suyos fueron los primeros nombres en salir, en esta ocasión, de las cajas en el sorteo celebrado el viernes. Cesantes, la anfitriona naronesa y Cabo de Cruz compondrán la segunda de las tandas, por lo que las tres tripulaciones de la comarca remarán separadas en este estreno, con A Cabana, Tirán, Mecos y Bueu en la tercera de las salidas.
Diez nombres en esta competición que son una de las novedades de esta edición –el pasado año eran doce–, en una lista de cambios en los que también figura el paso a dos largos en Liga Femenina, en lugar de los cuatro que se estaban celebrando, con una distancia de 2.778 metros. Este mismo trayecto será el que recorran las remeras en la cita de Esteiro el 5 de julio, si bien sólo en esta prueba se llevará a cabo en cuatro largos en lugar de dos como en el resto de las citas. Un calendario que, al no contar la comarca con presencia ni en la liga femenina ni en la B, recalará en las aguas locales con la disputa de la Liga A, en la citada regata naronesa y asimismo el sábado 25 de julio en Mugardos y el 1 de agosto en Ferrol, con la Bandeira Cidade de Ferrol-Memorial Miguel Derungs Criado.