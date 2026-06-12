Las traineras enfilan hacia Narón

Presentación de la Liga Galega de traineras en el Museo Construcción Naval EC

No podía ser otro lugar que la comarca el elegido para el inicio de una nueva temporada de la Liga Galega de traineras que, en esta campaña de transición, aportará casi un tercio de las embarcaciones en la máxima competición masculina, la Liga A.

Representantes del Remo A Cabana Ferrol, Club do Mar de Mugardos y Remo Narón estuvieron presentes en un acto de presentación que se desarrolló en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, y al que asimismo acudieron nombres de las otras catorce entidades que cuentan con embarcaciones en esta liga, que cumple este año su vigésimo tercer aniversario. Un acto precedido de una visita al citado recinto y un posterior ágape, para coger fuerzas para una campaña que, precisamente, comenzará en las aguas locales con la disputa de la octava Bandeira Concello de Narón el próximo sábado día 27.

La representación de los clubes pudo disfrutar de una visita al museo Jorge Meis

El museo se convirtió en un refrescante refugio para esta celebración y para dar a conocer los 25 equipos que en unas semanas comenzarán su actividad competitiva, en el que será “o momento de lucirse” como apuntaba el conductor de la gala.

Una campaña bisagra, como asimismo señaló Javier Rodríguez, presidente de la Asociación Liga Noroeste y de la Liga Galega, puerta para que el próximo ejercicio la Liga A pase a ocho embarcaciones –en esta edición ya se redujo la cifra de doce a diez–, lo que aportará una mayor y un tanto desconocida emoción a esta campaña en esa parte baja de cara a continuar en la élite gallega.

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“Temos que poñernos todos as pilas”, decía el dirigente, en relación a este cambio de formato para hacer más atractiva la disciplina –también a nivel empresarial–, en este “deporte que tamén é tradición”. La unificación en el diseño de las banderas es otro paso a dar en esta liga de una disciplina que “é fodida pero estamos enganchados”, como así lo demuestran algunas de las edades de remeros que con números que superan el medio centenar de edad, siguen a bordo. “Vémonos nos peiraos”, se despedía el presidente de la asociación.

Salvación

Un acto en el que, lógicamente, los clubes también tuvieron su voz semanas antes de poner a prueba su trabajo... y su fortuna. Uno de los protagonistas fue un Remo A Cabana que eleva la cifra de representantes locales en la Liga A de dos a tres, merced a su gran campaña el pasado año en la B y su aplaudido ascenso.

“A ver que tal vai”, Geno Meizoso, representante de la entidad ferrolana, confesando, sin tapujos que el claro objetivo de la temporada no es otro que “a salvación”, además de que esa era su primera vez dentro del museo. Ribeira, que regresa a la Liga B junto con Rianxo, y Chapela, que contará con embarcaciones en la Liga B y la femenina –y con su bote A en la Eusko Label– aprovecharon asimismo este altavoz ferrolano para presumir de cantera –”o 98% da tripulación son canteiráns”, señalaba el ribeirense– o una entidad viguesa que suma tres títulos en la Liga Femenina y el citado ascenso.

Geno Meizoso, de A Cabana Ferrol, durante la presentación Jorge Meis

“É un reto”, añadía su representante, “hai que apostar tamén por sair na Liga Galega”. Con clubes y deportistas como foco principal del acto, estos también estuvieron arropados por autoridades y patrocinadores –Salgado Seafood, Cobre San Rafael, Entrenos Sportwear, Toldos Gómez y Be-Energy, entre otros–. El secretario xeral para o Deporte, Roberto García, quiso valorar el buen momento del remo gallego “especialmente do feminino, con 1.200 licencias”, señalando además que “hai deportes que van máis aló da competición, porque forman parte da identidade dun pobo”, como es esta disciplina.

Un apoyo público que también quiso aportar el alcalde de la ciudad, Rey Varela, que cerró el acto tras el correspondiente sorteo de las tandas de la cita de Narón. Suya fue asimismo una de las manos inocentes en éste, y si bien la bola de la tripulación de A Cabana la sacó en último lugar, el regidor quiso “arreglar” esta circunstancia señalando que “A Cabana foi última por un tema de sorte, pero estou seguro de que na liga non vai pasar o mesmo”, cerrando así un acto tras el que ya se ven las traineras asomando por la ría.