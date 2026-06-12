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+Deportes

La “Santa Olalla” de Ares sueña con repetir la historia tres años después

La trainera de la villa participa en el Campeonato de España de traineras en Moaña

Redacción
12/06/2026 17:40
La tripulación aresana de 2023, cuando ganó el oro nacional
La tripulación aresana de 2023, cuando ganó el oro nacional
Cedida
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La “Santa Olalla” vuelve a aguas en las que hizo historia. La tripulación del Remo Ares, la única representante local en un tanto descafeinado Campeonato de España, vuelve a coger los remos en una lámina de agua de Meira, en Moaña, en la que hace tres años hizo historia al lograr su primer título estatal. Un oro en la modalidad reina del banco móvil que los de Pendo lucharán en idéntico escenario, si bien en circunstancias diferentes. 

La embarcación aresana llega ahora al Nacional con el bronce de un pasado Gallego en el que la recién ascendida a Eusko Label, Chapela, ya mostró sus cartas para lograr el título. Cabo, Meira y Mecos completan la delegación gallega que peleará en casa ante la, en esta ocasión, meno delegación vasca de Orio, Kaiarriba y Zierbena.

La nueva embarcación local, todavía sin rotular, en el pasado Gallego de Castrelo de Miño

La "Santa Olalla", la perla de Ares, en agua dulce y con altura

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Será la última prueba para una trainera local que empieza a sentir el aire de una ACT que comenzará el día 28 de este mes en un poco habitual escenario como es el embalse madrileño de Buitrago del Lozoya. La “Santa Olalla”, para pelear por el cajón estatal, primero tendrá que ganarse su sitio en la final, o bien ocupando una de las dos primeras plazas de las dos tandas del sábado o firmando uno de los dos mejores tiempos. Una auténtica batalla naval por el oro que se disputa el domingo como broche de la cita a las 13.10 horas, con las finales B dirimiéndose previamente.

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