A Casqueira aúna balonmano y familia en la fiesta de la cantera eumesa

Las formaciones infantiles eumesas, durante la cita de la pasada semana en Abegondo Cedida

La cantera del Balonmano Pontedeume vive el domingo su gran fin de fiesta. La entidad cerrará esta campaña en su casa, en A Casqueira, con sus conjuntos benjamín, alevín e infantil masculino, que en esta ocasión tendrán unos rivales muy especiales, sus propias familias.

Unos duelos adaptados que comenzarán a las 16.30 horas en un programa en el que ellas serán las protagonistas a las 18.00 horas. A esta hora un grupo de exjugadoras de la entidad compartirán pista y pelota con el equipo infantil femenino. Una auténtica fiesta tras la que, con todo merecimiento, disfrutarán de una merienda.