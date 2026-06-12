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+Deportes

A Casqueira aúna balonmano y familia en la fiesta de la cantera eumesa

Habrá también un homenaje a las exjugadoras del Pontedeume en un duelo con las infantiles

Redacción
12/06/2026 18:12
Las formaciones infantiles eumesas, durante la cita de la pasada semana en Abegondo
Las formaciones infantiles eumesas, durante la cita de la pasada semana en Abegondo
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La cantera del Balonmano Pontedeume vive el domingo su gran fin de fiesta. La entidad cerrará esta campaña en su casa, en A Casqueira, con sus conjuntos benjamín, alevín e infantil masculino, que en esta ocasión tendrán unos rivales muy especiales, sus propias familias. 

Unos duelos adaptados que comenzarán a las 16.30 horas en un programa en el que ellas serán las protagonistas a las 18.00 horas. A esta hora un grupo de exjugadoras de la entidad compartirán pista y pelota con el equipo infantil femenino. Una auténtica fiesta tras la que, con todo merecimiento, disfrutarán de una merienda.

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