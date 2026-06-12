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+Deportes

A Cabana, San Felipe, Cedeira y Ares, el ejercito local en el Autonómico de Castrelo de Miño

Más de una quincena de embarcaciones compiten en la cita cadete, juvenil y sub 23

Redacción
12/06/2026 17:54
Sofía Alvaré será una de las participantes en la cita gallega
Sofía Alvaré será una de las participantes en la cita gallega
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Más de una quincena de embarcaciones de la comarca pelearán mañana por traerse a casa una de las medallas en juego en el Campeonato Gallego de remo olímpico que se disputa en el embalse de Castrelo de Miño. Una competición autonómica para las categorías cadete, juvenil y sub 23 y en la que entrarán al agua botes del Remo A Cabana-Ferrol, Remo Cedeira, San Felipe Ferrol y Remo Ares, compartiendo en varios casos tandas para acceder a las finales por el podio. 

Será una cita de gran nivel y en la que, además, la joven delegación local tendrá que hacer frente a las altas temperaturas que se esperan. El programa de la competición se concentrará en la jornada matutina del sábado, con la primeras regatas previstas para las 10.00 horas, con las finales directas del cuatro scull y el ocho cadete femenino, y cerrando la competición ourensana las finales de los cuatro sub 23.

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