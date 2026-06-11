Valeria Piñón, del Narón TM, con Galicia en el Torneo Ibérico de Burgos

Piñón, a la izquierda, con su compañera Montero Cedida

La naronesa Valeria Piñón vestirá este fin de semana la indumentaria de la selección gallega de tenis de mesa en el XXVI Torneo Ibérico. Una cita que se disputa en Burgos y en la que la del TM Cidade de Narón formará en el combinado “irmandiño” sub 13 y en donde medirán fuerzas con los equipos de Castilla La Mancha, Andalucía, Castilla y León y cuatro combinados lusos (Madeira, Oporto, Vila Real y Aveiro).