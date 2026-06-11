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+Deportes

Valeria Piñón, del Narón TM, con Galicia en el Torneo Ibérico de Burgos

La deportista forma en el combinado sub 13 "irmandiño"

Redacción
11/06/2026 22:20
Piñón, a la izquierda, con su compañera Montero
Piñón, a la izquierda, con su compañera Montero
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La naronesa Valeria Piñón vestirá este fin de semana la indumentaria de la selección gallega de tenis de mesa en el XXVI Torneo Ibérico. Una cita que se disputa en Burgos y en la que la del TM Cidade de Narón formará en el combinado “irmandiño” sub 13 y en donde medirán fuerzas con los equipos de Castilla La Mancha, Andalucía, Castilla y León y cuatro combinados lusos (Madeira, Oporto, Vila Real y Aveiro).

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