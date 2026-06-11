Puerta abierta a la salvación para Ría Ferrol y Atletismo Narón

Diallo forma con el Ría en la cita madrileña Cedida

Ría Ferrol y Atletismo Narón pisan este fin de semana el tartán en ambos casos buscando el mismo objetivo, la salvación. El conjunto ferrolano lo hará el sábado en el estadio Vallehermoso de Madrid para seguir una campaña más en la élite del atletismo nacional, División de Honor.

Las ferrolanas, en este octogonal con una deportista por prueba, tendrá que dar un paso al frente para abandonar la decimoquinta plaza que ahora ocupa y que las lleva a la pérdida de categoría. Universidad de León Sprint Atletismo, Atletismo Piélagos, Catalunya, Alcampo Scorpio 71, AD. Marathon, Tenerife CajaCanarias, y Avinent Manresa serán sus rivales.

Por su parte, el grupo naronés parte algo mejor posicionado en el cuadro por la salvación de Primera División masculina, en el decimotercer lugar. En su caso competirán en el Polideportivo Landako de Durango –en donde ya se dirimió la segunda jornada liguera–, asimismo en la tarde de mañana y con muchas opciones de seguir un año más en la categoría de plata.