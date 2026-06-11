Las alevines del Narón Volea cogen el testigo en el Nacional de Valladolid

La escuadra naronesa, antes de emprender su viaje a Pucela Cedida

Si hace unas semanas era el conjunto infantil del Aldebarán de San Sadurniño el que ejercía la representación de la comarca en el Campeonato de España de Castelló, ahora es el turno del Narón Volea.

Será las alevines del club amarillo las que inicien hoy en las instalaciones del polideportivo Pisuerga de Valladolid su concurso en el Nacional de la categoría. Entre los mejores 32 equipos del panorama nacional estará el conjunto naronés, gracias al campeonato autonómico conseguido en casa a finales de abril.

Ahora, las voleibolistas recogerán uno de los premios de este trabajo, comenzando este camino lleno de experiencias en el grupo F de la cita, en el que tendrán como rivales al Sporting Santo Domingo, Esporles VC Amaltea Viajes y Ocisa CVC Logroño.