La naronesa Sara Guerrero, a recordar en el Europeo 

Guerrero, en el podio de la competición china Cedida

El triatlón comarcal sigue sacando pecho y demostrando su excepcional estado de forma en la actualidad, fruto del duro y constante trabajo previo. Ahora, esta no tan pequeña representación de la disciplina tendrá la oportunidad de ponerse bajo los focos y volver a brillar en una cita de la magnitud del Campeonato de Europa en distancia olímpica que se dirime en Tarragona.

Una carrera continental en modalidad olímpica en la que finalmente serán las integrantes del Náutico de Narón Sara Guerrero y Maite Jiménez-Orta las que vestirán los colores de la selección. Dos nombres locales que, en principio, iban a ser tres, conformando la casi totalidad del combinado nacional. Sin embargo la pacense del Triatlón Ferrol Miriam Casillas –incluida en la convocatoria inicial– no podrá tomar la salida en el Port, debido a la lesión que continúa arrastrando en un pie y que la llevó a abandonar la carrera en las Series Mundiales de Yokohama.

Con Casillas recuperándose de estas molestias en Madrid, la triolímpica del club ferrolano no podrá iniciar en tierras catalanas su carrera hacia los que serían sus cuartos Juegos. Sí que podrán comenzar su suma de puntos sus compañeras de selección e integrantes del Náutico de Narón Guerrero –que partirá con el dorsal número cinco– y la andaluza Jiménez-Orta.

La primera lo hará, además, contando asimismo como compañera en esta “triarmada” a una Ana Carballo –Cidade de Lugo Fluvial– con la que se colgó el oro en la competición de relevos mixtos en una cita muy destacada para la naronesa en las últimas campañas, la Copa del Mundo de Chengdu.

En la cita china, además de este título con Pelayo González y Antonio Serrat completando el equipo, Guerrero rozó, con su cuarto puesto, un podio que logró el pasado año al ser tercera. Un 2025 que asimismo le fue muy favorable a la del Náutico de Narón en el Campeonato Europeo dirimido en esa ocasión en Estambul y en donde la local finalizó en el “top 10” al firmar la sexta posición.

Compañeras y rivales

Ahora, Guerrero peleará por dar un paso más en este camino ascendente en el que encuentra y pelear por unas medallas que, sin duda, saben igual o mejor que las logradas en las citadas Copas del Mundo.

A su lado estará una de las recientes incorporaciones a las filas del Náutico, la andaluza Jiménez-Orta, actual campeona nacional en la modalidad sprint, y que ahora tendrá que demostrar también su potencial en los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y diez de carrera a pie. Un ejército estatal en el que asimismo estarán Marta Pintanel, también “top 10” en la carrera turca y Cecilia Santamaría.

La belga Jolien Vermeylen saltará del pontón con el dorsal uno como vigente campeona continental y tras haber firmado el triunfo en la Copa de Europa de Quarteira en marzo. Una competición que la afición podrá seguir en directo el sábado desde las 15.30 horas a través de la web de RTVE Play, Teledeporte y asimismo en el streaming de TV3.