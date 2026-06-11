La gran experiencia sevillana del Pádel As Pontes, único local en la final SNP

Integrantes de la formación de la villa Cedida

El Club Pádel As Pontes se ganó a pulso el recorrer los casi 900 kilómetros que separan la villa de una ciudad de Sevilla en la que la formación local disputó el Máster Internacional SNP.

Un gran premio para una gran campaña en la que la escuadra local fue la única superviviente de la comarca en la fase autonómica dirimida en A Coruña, ganando esta etapa de las Series Nacionales en la categoría 500. Con toda la ilusión y mucho trabajo, 25 nombres se desplazaron hasta tierras andaluzas para disputar esta competición en la que midieron fuerzas, no sólo con los mejores del territorio nacional, sino también internacional.

Así, en la fase de grupos, el equipo pontés tuvo como rivales a Pádel Arganda de Madrid y al Laffalo de Suecia, despidiéndose de manera prematura de la competición al ceder en ambos duelos. A pesar de esto, y ganando por tercera vez la fase gallega, su experiencia fue todo un éxito para el equipo formado por Álex, Cañi, Dacosta, Damián, Dani, Darío, David, Edu, Fer Mera, Fonsi, Fonso, Gabri, Gonza, Héctor, Iago, Javi, Manito, Manu C., Manu P., Manu V., Marcos, Martín, Miguel, Pablo, Quiroga, Róber, Roi, Sergio C., Sergio M., Trastoy y Vicen. Un grupo de amigos de entre 21 y 55 años bien avenidos dentro y fuera de la pista.