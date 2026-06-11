Cedeira decide los podios de la Liga Autonómica de kárate

Una cita autonómica disputada en Esteiro D. Alexandre

La gran final de la Liga Galega de kárate tendrá este fin de semana un sabor mucho más local que habitualmente. Así, a la alta participación comarcal que ya toma parte en esta competición autonómica se une en este último peldaño su celebración en el pabellón municipal de Cedeira.

Será en la jornada del sábado cuando karatekas de prenbenjamín a júnior lleven a cabo sus mejores actuaciones en la villa, comenzando desde las nueve y media en horario matutino y desde las cuatro y media por la tarde.

Una cita en la que habrá presencia tanto anfitriona, como del Bunkai Ferrol, Rebunkan, Artes Marciales Fene, Grupo Bazán, Escuela Superior de Kárate de Narón, Casino de Ares y Shiai naronés, con muchos de sus nombres peleando por estar entre los mejores tanto en esta jornada como en la clasificación final de esta competición. Un calendario que vivió tres jornadas antes de esta final, disputándose una de ellas en Ferrol, concretamente en el pabellón de Esteiro a finales de diciembre.