Nuevo éxito ecuestre en el lago de As Pontes

Uno de los binomios de la competición de salto Cedida

La cuarta edición del certamen As Pontes Ecuestre volvió a convertir las inmediaciones del lago de la villa en capital para amazonas y jinetes de toda Galicia, así como punto de partida de la II Liga Ferrol, Eume y Ortegal-Trofeo Deputación da Coruña de saltos. Un completo programa deportivo en el que también se dirimió el Campeonato Gallego de andadura, el Concurso Territorial de saltos y regresó el “horseball” de la mano del Club Hípico La Muralla.

Competición de andadura Cedida

En el CST, Juan Gabriel Fernández, a lomos de Energy, se hizo con el triunfo en la prueba reina –un metro–, con los binomios Patricia Alonso y Abigail y Karla Guimarei y AGR Berlín en la segunda y tercera posición, respectivamente. En la cita de 0,80 metros, estas posiciones fueron para Lía Couce y Pichona III, con esta misma yegua haciéndose con la plata con su amazona Mariana Beceiro. Noa Martínez y Richi lograron el bronce. En las pruebas de 0,50 y 0,30 metros, el triunfo fue para Leire Ferradás y Valente y Manuel Dopico y Brumoso. Xiana San Millán y Carí y Sofía Bouza y Papaya do Souto fueron segundas y Ánxela Barcia, también con Carí, y Judith y Dosimedio en tercer lugar.

Podio de la competición sobre un metro Cedida

Una jornada que comenzó por la mañana con el citado Gallego de andadura, una prueba autonómica en el que los podios estuvieron conformados por Víctor Manuel Fernández y Mesi –con Well Cuz, también en más de 1,50–, David Fraga y Baiuca y Óscar Castro y Pluto, en la modalidad de potros serrada, con triunfo de Óscar Castro y Springhill Bilzer en menos de 1,50 –que asimismo se impuso en chapeada más de 1,50 con Goya–. En sub 16, esta primera plaza fue para Lola Martínez y Zapatero.

La cita estuvo organizada por el Club Prado Ventura, con el apoyo de Concello y Federación Gallega, así como el patrocinio de la Deputación da Coruña.