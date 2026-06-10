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+Deportes

Nuevo éxito ecuestre en el lago de As Pontes

El Club Prado Ventura organizó la cuarta edición de un certamen que atrajo a un gran número de amazonas y jinetes en las citas de andadura, salto y “horseball”

Redacción
10/06/2026 21:52
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Uno de los binomios de la competición de salto
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La cuarta edición del certamen As Pontes Ecuestre volvió a convertir las inmediaciones del lago de la villa en capital para amazonas y jinetes de toda Galicia, así como punto de partida de la II Liga Ferrol, Eume y Ortegal-Trofeo Deputación da Coruña de saltos. Un completo programa deportivo en el que también se dirimió el Campeonato Gallego de andadura, el Concurso Territorial de saltos y regresó el “horseball” de la mano del Club Hípico La Muralla. 

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Competición de andadura
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En el CST, Juan Gabriel Fernández, a lomos de Energy, se hizo con el triunfo en la prueba reina –un metro–, con los binomios Patricia Alonso y Abigail y Karla Guimarei y AGR Berlín en la segunda y tercera posición, respectivamente. En la cita de 0,80 metros, estas posiciones fueron para Lía Couce y Pichona III, con esta misma yegua haciéndose con la plata con su amazona Mariana Beceiro. Noa Martínez y Richi lograron el bronce. En las pruebas de 0,50 y 0,30 metros, el triunfo fue para Leire Ferradás y Valente y Manuel Dopico y Brumoso. Xiana San Millán y Carí y Sofía Bouza y Papaya do Souto fueron segundas y Ánxela Barcia, también con Carí, y Judith y Dosimedio en tercer lugar.

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Podio de la competición sobre un metro
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Una jornada que comenzó por la mañana con el citado Gallego de andadura, una prueba autonómica en el que los podios estuvieron conformados por Víctor Manuel Fernández y Mesi –con Well Cuz, también en más de 1,50–, David Fraga y Baiuca y Óscar Castro y Pluto, en la modalidad de potros serrada, con triunfo de Óscar Castro y Springhill Bilzer en menos de 1,50 –que asimismo se impuso en chapeada más de 1,50 con Goya–. En sub 16, esta primera plaza fue para Lola Martínez y Zapatero.

La cita estuvo organizada por el Club Prado Ventura, con el apoyo de Concello y Federación Gallega, así como el patrocinio de la Deputación da Coruña. 

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