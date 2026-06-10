Manuel Rouco celebra su plata en la Copa Galicia XCO

Cerezo, en el centro, forma con el Cambre Cedida

La Copa Galicia de XCO se resuelve este fin de semana en Marín, después de una gran competición en Poio en la que varios nombres locales ya certificaron sus puestos de privilegio en esta competición autonómica. José Manuel Rouco Durán –Cambre– es ya subcampeón gallego de la modalidad en categoría infantil, después de ser, asimismo, plata en la cita pontevedresa, en la que su compañero Carlos Aguilar fue sexto.

Por su parte, la ferrolana Sara Cerezo, también en las filas del Cambre y en esta misma franja de edad, dio un salto en la general merced a su triunfo en Poio, por lo que defenderá en la última carrera la tercera posición que ahora ocupa en la general provisional del trofeo. También en veteranos Xorxe Lourenzo –Esmelle– peleará por terminar en un segundo lugar en la tabla Máster 40 al que precisamente saltó tras esta carrera, al ser asimismo plata en el trazado pontevedrés. En el grupo M50, Roberto Fontán –Norinver– se colgó también la plata, con Roberto Leira –Pulpeiros– en la sexta posición de esta penúltima competición del calendario.