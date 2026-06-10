Joaquín Poves logra un celebrado “top 10” en el Mundial militar disputado en Ecuador

Poves, con sus compañeros de selección Cedida

La segunda experiencia del teniente de navío Joaquín Poves Gil en un Campeonato del Mundo militar de hípica se saldó con una gran satisfacción y con dos puestos entre los diez mejores clasificados en esta cita disputada la pasada semana en Quito, en Ecuador.

Poves, destinado en el Arsenal de la ciudad naval, formó parte de un equipo al mando del coronel Rafael Tinahones, con, en un grupo de salto en el que asimismo estuvieron el teniente coronel Antonio Suñén Oliván y el sargento primero Carlos Ventas Romay. La actuación de Poves y sus compañeros dejó al equipo español en una celebrada quinta posición entre los 18 países participantes, con triunfo de Bolivia y con la anfitriona Ecuador como segunda.

A nivel individual, Poves, que hace unos meses se colgó el oro en el Campeonato de España militar en Zaragoza, ocupó la séptima posición entre más de medio centenar de nombres. Todo un logro teniendo en cuenta que esta competición los caballos, proporcionados por la organización, eran asignados por sorteo en cada una de las jornadas, elevando la dificultad del concurso.