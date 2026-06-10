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Diario de Ferrol

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Ajedrez

Iago Rodríguez triunfa en el Memorial Juan Carlos Abella

La décima edición del torneo estuvo marcada por el altísimo nivel de los participantes

Redacción
10/06/2026 20:27
Inés Prado finalizó en octavo lugar en el Memorial Juan Carlos Abella
Inés Prado finalizó en octavo lugar en el Memorial Juan Carlos Abella
Daniel Alexandre
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La décima edición del Memorial Juan Carlos Abella estuvo marcada por la mala suerte y por unos problemas informáticos que, gracias a la ayuda de todos los implicados, se pudieron solventar y así pudieron disfrutar de una competición que volvió a ser muy emocionante. 

En cuanto se solucionaron, todos los participantes se sentaron en sus respectivas mesas y comenzaron unas partidas en las que hubo mucha calidad y que estuvieron en el límite de ser llamadas rápidas, como indicó la organización. 

Después de siete extenuantes rondas, el CM Iago Fernández (Marquiño) se coronó campeón tras sumar seis puntos, los mismos que David Cernadas. Mientras, el GM Aleksa Strikovic acabó tercero, con el campeón mundial júnior y GM Ibragim Khamrakulov siendo cuarto. 

La delegación local estuvo representada por el Círculo Ferrolán, el Círculo Xadrez Narón, el Capablanca y Grupo Bazán. De todos ellos, hay que destacar el octavo lugar de la WFM Inés Prado, o el "top 20" que cosecharon el IM Mariano Ortega, el FM Marcos Andrés Morales y el CM Walter López. 

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