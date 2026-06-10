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+Deportes

Gran fin de fiesta amarilla y traspaso de poderes en el Balonmano Narón

El club local cerró con el torneo en A Gándara una semana con muchas actividades

Redacción
10/06/2026 22:16
La cita tuvo lugar en el pabellón de A Gándara
La cita tuvo lugar en el pabellón de A Gándara
Daniel Alexandre
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Fue una semana muy especial y llena de emociones en el Balonmano Narón. Unos días que comenzaron con la visita de su canterana más ilustre y laureada, la guerrera Alicia Fernández Fraga, para compartir pelota y pista con nombres que, como ella, acuden a trabajar a las instalaciones naronesas en una disciplina que es su pasión. 

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Foto de familia de varias de las escuadras participantes
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La internacional se divirtió, trabajó y enseñó sus “trucos” a alevines, benjamines, infantiles y cadetes. No sólo del club amarillo, sino también a las infantiles del Pontedeume, invitadas a participar de esta gran oportunidad. Unas sesiones que tuvieron lugar en As Lagoas y A Gándara, con este pabellón tomando el testigo en la jornada del sábado, con la disputa del XXXII Torneo Cidade de Narón. Una cita muy especial, con la presencia de las entidades anfitrionas benjamín, alevín, infantil y cadete, junto con las formaciones del Pontedeume, Viveiro y Atlántico. Infantiles y cadetes de A Mariña se hicieron con el triunfo en la pista naronesa, con el Atlántico y el grupo eumés haciendo lo propio en alevín y benjamín

Relevo

Un torneo que fue el último como presidente y tesorero de Alejandro y Salvador Basoa que abandonan estos puestos en la junta directiva, si bien el primero seguirá a cargo del primer equipo de la entidad.

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Un momento de la junta
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Las nuevas caras entrantes, encabezadas por la presidenta María Torrente, quisieron agradecer su trabajo en los últimos años con la entrega de unas metopas y de una camiseta personalizada para el mandatario saliente.

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