El Ximnasia Ferrolterra brilla en oro y plata

La formación de Fene revalidó su título en la liga Cedida

El Club Escolar y el Ximnasia Ferrolterra no pararon de subir al podio en un fin de semana que se convirtió en todo un reconocimiento al trabajo de esta entidad fenesa. Con Sada como sede tanto de la fase final de la Liga Escolar como del Campeonato Gallego de base y vía olímpica, las medallas en las tablas generales y por aparatos fueron incontables para el club local.

En la competición autonómica, el Ximnasia Ferrolterra fue la segunda mejor entidad, sólo superada por el Coruña. Una plata cimentada, entre otros logros, por los títulos de Lara Prados –Base 3–, con su compañera Alicia Rey haciéndose con el segundo lugar y los dobletes también de Adara Cordeiro y Silvia Picallo, oro y plata, en Base 6 mayores.

Una doble presencia que también se dio en Base 5 mayores, con Candela Aboy y Carme Primoy en segundo y tercer lugar y en Base 10, de la mano de María Fuentes y Tyesha Vicente. Asimismo, Mireia Astray fue subcampeona gallega en Base 7 y Daniela Fernández, Lucía Vilar y Fátima Prados se colgaron el bronce en Base 4, 5 y 6 pequeñas, respectivamente. Estas mismas gimnastas, asimismo, lograron un elevado número de preseas en salto, suelo, paralelas y barra. Una cita en la que, además, volvió a la competición Tatiana López en vía olímpica 8 tras una grave lesión

Título de liga

Las celebraciones también llegaron para la escuela fenesa que, por segundo año consecutivo, fueron campeonas de la Liga Escolar.

Componentes del grupo que participó en el gallego Cedida

Y aquí también hubo multiple presencia local en el cajón. Alba Hernández y Anne Rodríguez y Elba Quintiá y Lara Polo, fueron primera y segunda en Escolar 2 (2018) y Escolar 4 (14), mientras que en Escolar 3 (15), Valeria Naveiras y Catalina Pena se colgaron la plata y bronce, al igual que Clara Vázquez y Eva Solano en Escolar 1.

Una competición redonda para la delegación del Ferrolterra que también vio cómo el trabajo tanto en esta como en jornadas previas catapultaba a Sasha Sánchez y Celia Fonticoba a lo más alto en Escolar 4 (13 y 14), con Lucía Torrado siendo subcampeona en el grupo 5.